زلة لسان جديدة لبايدن بحديث عن قرار من بوتين وسط تفاعل مستمر

2022/03/09 | 06:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال التفاعل على "زلة لسان" جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن خلال الحديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، مستمرا خلال الأيام القليلة الماضية.

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