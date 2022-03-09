الولايات المتحدة تعلن عن إرسال صواريخ باتريوت إلى بولندا لمواجهة أي تهديدات

2022/03/09 | 06:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (يوكوم)، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا لمواجهة أي تهديد محتمل لدول حلف شمال الأطلسي (الناتو) جراء الغزو الروسي لأوكرانيا.

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