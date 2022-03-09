بسب الحرب الروسية.. أسواق الأسهم العالمية تقترب من الخطر

2022/03/09 | 07:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقترب مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مما يعرف بـ"تقاطع الموت"، وهو نمط رسم بياني يؤكد الاتجاه الهبوطي الذي يعاني منه أحد الأصول.

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