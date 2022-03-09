لا يمكن للضيوف المغادرة إلا بعد تقديمه.. هكذا يُحضّر طبق

2022/03/09 | 07:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك قول مأثور في أوزباكستان ينصّ على أنه لا يمكن للضيوف مغادرة منزل مستضيفهم إلا بعد تقديم طبق الـ"بيلاف"، وفقاً لما ذكره موقع اليونسكو الإلكتروني الرسمي.ولهذا الطبق، الذي يتكوّن من الأرز، واللحم، ومختلف أنواع الخضار، والإضافات مكانة مهمة في التقليد الأوزباكستاني.ويمكنك تذوقه في مطعم Lali بجناح أوزباكستان في إكسبو 2020 دبي.

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