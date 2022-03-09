ناجلسمان : عندما نلعب بهذا الاسلوب لايمكن ايقافنا

2022/03/09 | 07:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة واعأبدى مدرب بايرن ميونخ، جوليان ناجلسمان، إعجابه بأداء فريقه أمام ريد بول سالزبورج النمساوي، والذي أدى لفوزه الساحق 7-1 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وقال ناجلسمان: " كانت مباراة استثنائية من ناحية الطمع الكروي والحيوية، إلى جانب قدرتنا على الدفاع بشراسة عن مرمانا " ، مشيراً الى " نجاح فريقه في التخلص من الضغط عبر التقدم مبكراً في النتيجة، وهو ما جعله سعيداً بتلك البداية ".وأضاف ناجلسمان: "عندما نلعب بكامل طاقتنا، فمن الصعب إيقافنا، وإذا واصلنا اللعب بهذا الشكل، سيكون وضعنا أفضل، خاصة في البوندسليجا ".وأثنى ناجلسمان على مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بعد تسجيله الثلاثية وتميزه في تنفيذ الركلات الثابتة وظهوره بمستوى مميز.المصدر/ كورة

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