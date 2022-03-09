حقيقة تغريدة سي إن إن عن

2022/03/09 | 07:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خُدع بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب رويترز، بصورة مفبركة يقول ناشروها إنها من حساب تويتر لشبكة CNN الأميركية

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