2022/03/09 | 08:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث أثار الحظر الأمريكي على واردات النفط الروسية وخطة بريطانيا للتخلص التدريجي منها بحلول نهاية العام مخاوف من تقلص المعروض العالمي.وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.28 دولارات أو 2.57 بالمئة إلى 131.18 دولاراً للبرميل في الساعة 04:29 بتوقيت جرينتش بعد أن قفزت 3.9 بالمئة في اليوم السابق.[…]

ظهرت المقالة عالمياً..



اسعار النفط تواصل الارتفاع في التعاملات اليومية أولاً على ايرث نيوز.

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