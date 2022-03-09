مخاوف من عدم المساواة.. بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية

2022/03/09 | 08:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية العشرين في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، لانتخاب الرئيس الجديد الذي سيقود البلاد على مدار 5 سنوات قادمة، وسط مخاوف من عدم المساواة بين الجنسين.وافتتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 6 صباحا (21:00 بتوقيت غرينتش)، ويشير التصويت المبكر القياسي إلى أن الإقبال سيكون مرتفعا، بعد حملة المرشحين الليبرالي لي […]

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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الكورية الجنوبية أولاً على ايرث نيوز.

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