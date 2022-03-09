البورصة المصرية تواصل نزيف الخسائر.. ومحللون يعلقون

2022/03/09 | 08:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت الحرب الروسية على أوكرانيا تداعياتها على سوق الأسهم في مصر، والذي فقد أكثر من 85 مليار جنيه (5.4 مليار دولار) من رأس المال السوقي منذ بداية العام.

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