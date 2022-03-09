هل المرأة دُمية؟ - توفيق أبو شومر

2022/03/09 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر سأظل مسكونا بالمسرحية العالمية المشهورة، بيت الدُمية، للكاتب النرويجي، هنريك إبسن، المتوفى 1906م، وهي الرواية التي مُثلت في معظم مسارح العالم، في القرن العشرين، وهي تصور المرأة الأنثى المحبوبة، في بيت الزوج الذكر المحب، كيف تحولتْ المرأةُ بعد الزواج من العشق والحب والشغف، إلى حالة حُب الدُمية، وليس حب التبادل والشراكة، فقد تحولت الزوجةُ بمرور الأيام عند زوجها إلى لعبةٍ مسلية، ترقص له، تغني، مما أف ......





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