"رفض السعودية والإمارات اتصالات بايدن".. دبلوماسي أمريكي: بعد دعم الحوثي وإيران يا لها من صدمة مفاجئة

2022/03/09 | 08:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقّب دبلوماسي أمريكي سابق على تقرير أثار ضجة نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن رفض ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد لمكالمات مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن بضوء الأزمة الأوكرانية.

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