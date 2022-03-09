الركابي: الحكومة تسعى للتغطية على فشلها بمنحها مبلغ 100 الف دينار لبعض الشرائح

2022/03/09 | 08:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد النائب السابق عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، ان الحكومة منحت مبلغ 100 الف دينار لبعض الشرائح للتغطية على فشلها، لافتا الى ان حلول الحكومة ترقيعية ولن تؤدي الى حل الازمة الراهنة.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “الضغط الشعبي والمظاهرات التي انطلقت في اكثر من محافظة بسبب ارتفاع الأسعار، فأن ردة […]

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