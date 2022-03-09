اليوم.. اختتام الجولة (25) من دوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات

2022/03/09 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تختتمُ، اليوم الأربعاء، منافساتُ الجولة (25) من دوري الكرةِ الممتاز بإقامة خمس مبارياتٍ في ملاعب العاصمةِ بغداد والمحافظات.ويحلُ فريق نفط الوسط ضيفاً على فريقِ أمانة بغداد في تمامِ الساعة الـ(2:30) ظهراً وهو التوقيت نفسه الذي تجري فيه مباراتا فريق الديوانية مع ضيفه فريق نفط البصرة، والطلبة أمام ضيفه أربيل في ملعب الشعب […]

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اختتام الجولة (25) من دوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات أولاً على ايرث نيوز.

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