2022/03/09 | 08:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضحت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، ان الحزب الديمقراطي وقف الى جانب التيار الصدري وتحالف السيادة للحصول على رئاسة الجمهورية، خصوصا انه قد وجد ان التحالفين قد حصل احدهما على رئاسة البرلمان والأخر يتحرك للحصول على رئاسة الوزراء.وقالت شيخ دلير لـ /المعلومة/ ان “الحزب الديمقراطي لديه التحالف الثلاثي حيث وضع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ دلير توضح دوافع الحزب الديمقراطي للحصول على رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ دلير توضح دوافع الحزب الديمقراطي للحصول على رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).