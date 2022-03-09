خبير قانوني يوضح كيفية التحقيق بالمخالفات المالية مع الإقليم

2022/03/09 | 08:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير القانوني علي التميمي، ان كيفية التحقيق بالمخالفات المالية فيما يتعلق بمنح الرواتب الى الإقليم في وقت لم تسلم فيه كردستان عائدات النفط الى بغداد.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “قرار المحكمة الاتحادية فأن الإقليم اصبح ملزما بالسماح لوزارة النفط وديوان الرقابة المالية بالتفتيش والاطلاع على العقود وتسديد المستحقات السابقة وفي […]

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