القبض على 9 متهمين باطلاق العيارات النارية في ميسان

2022/03/09 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على تسعة متهمين باطلاق العيارات النارية في قضاء الميمونة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “بعد ورود أخبار عن سماع صوت إطلاق نار تبين فيما بعد أن مصدره تشييع جنازة في إحدى مناطق قضاء الميمونة، تم تشكيل قوة مشتركة، وتطويق […]

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