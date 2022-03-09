الخيكاني: استمرار الوضع الراهن سيقود الشعب الى الانتفاض ضد الحكومة 

2022/03/09 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان استمرار الوضع الراهن والأزمات التي يعيشها البلد سيدفع الشعب نحو الانتفاض ضد الحكومة والطبقة السياسية، لافتا الى ان الانتخابات الأخيرة كان الهدف منها اجراء التغيير الجذري للأوضاع وليس الذهاب نحو الأسوأ.وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الطبقة السياسية ذهبت باتجاه الانسداد والبحث عن المصالح الحزبية الخاصة بعيدا […]

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