الحزام الاخضر … اين ؟

2022/03/09 | 09:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / زيد الحلي … ليلة الخميس المنصرم، عاش العراق “هجمة” ترابية ورملية عاتية، سببت تداعيات صحية ونفسية كبيرة على المواطنين، وخراباً بيئياً ودماراً شاسع المدى على مستوى الإنسان والزراعة، وشهدت الطرق حوادث خطيرة، بينما اكتظت المستشفيات بحالات اختناق، لا سيما مرضى حساسية القصبات، وفي الأنباء أن هجمات مماثلة ستشهدها مدن العراق خلال ساعات […]

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