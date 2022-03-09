الصحاف يعلن إجلاء 65 عراقياً من أوكرانيا

2022/03/09 | 09:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلنت وزارة الخارجية اجلاء 65 عراقياً من أوكرانيا.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان له لقته وكالة الانباء العراقية ،اليوم الاربعاء، أن"سفارة جُمهوريَّة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة والإدارة المحليّة في مدينة سوميّ، استطاعت اجلاء حوالي 60 شخصاً من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء ورجال كبار السن وزوجات عراقيين (أوكرانيات الجنسية)".واضاف البيان أنه" كما أستطاعت السفارة من اجلاء عائلة عراقيَّة أخرى تتكون من (5) أفراد بينهم نساء وطفل يبلغ عمره (20) يوماً، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات واعمال عسكريّة لم تتوقف حتى الآن".

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