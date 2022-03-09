ملثمات أوكرانيا يتوعدن الغزاة: أطفالنا في أمان.. والآن سندمركم

2022/03/09 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفلت النساء الأوكرانيات في القوات الاحتياطية في الجيش الأوكراني باليوم العالمي للمرأة بالتعهد "بمقاومة وقتل الغزاة الروس"، بحسب مجلة التايمز.

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