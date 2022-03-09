“هاكرز صينيون” يستهدفون 6 ولايات أمريكية

2022/03/09 | 09:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكدت شركة الأمن السيبراني “مانديانت” إن “6 ولايات أمريكية على الأقل استهدفت من قبل قراصنة مرتبطين بالصين استغلوا نقاط الضعف في برامج الويب”.واستهدفت مجموعة القرصنة الصينية “سيئة السمعة” “APT41” الولايات الأمريكية في حملة عنيدة وقابلة للتكيف، وفقا لتقرير “مانديانت”.ومن مايو الماضي إلى فبراير من هذا العام، قامت المجموعة بضرب ما لا […]

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