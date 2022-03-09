سياسيون: لجنة “أبو رغيف” غير دستورية وعدم امتثال الحكومة للقضاء يعتبر “تمرد”

2022/03/09 | 09:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت اطراف سياسية، ان عمل لجنة مكافحة الفساد او ماتسمى لجنة “أبو رغيف” غير دستوري، لافتة الى ان القضاء قال كلمته وفي حال عدم امتثال الحكومة لقرار المحكمة فأن ذلك يعتبر تمرد من قبلها.وقال النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي شكل لجنة أبو رغيف ويتحمل مسؤولية عدم […]

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