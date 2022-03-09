محكمة جنايات ذي قار تصدر حكما بالسجن لمدة 6 اعوام بحق مرتكب جريمة منافية للاخلاق

2022/03/09 | 09:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

أصدرت جنايات ذي قار، اليوم الاربعاء، حكما بالسجن لمدة 6 اعوام بحق مرتكب جريمة منافية للاخلاق.وذكر اعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكما بالسجن لمدة 6 اعوام بحق المدان ( أ .



م .



ج ) بعد اكمال التحقيق من قبل قسم حماية الاسرة والطفل".

وأضاف أن "هذا الحكم ياتي استنادا للمادة 396 من قانون العقوبات العراقي لارتكابه جريمة منافية للاخلاق".

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