الولايات المتحدة تستثني اليورانيوم من حظر استيراد الطاقة الروسية

2022/03/09 | 09:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت وسائل إعلام عن مصادر أن الحظر الذي فرضته السلطات الأمريكية على واردات الطاقة الروسية لا يسري على إمدادات اليورانيوم.وقالت المصادر بهذا الشأن: “صناعة الطاقة الأمريكية تعتمد على روسيا وحليفتيها كازاخستان وأوزبكستان، حيث تتلقى حوالي نصف اليورانيوم المستخدم في محطات الطاقة النووية الأمريكية”، وذلك لعدم وجود أي إنتاج في الوقت الحالي لليورانيوم […]

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