"مخاطرة".. البنتاغون يرفض اقتراح بولندا نقل طائرات مقاتلة لأمريكا لتسليمها إلى أوكرانيا

2022/03/09 | 09:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اقتراح بولندا بنقل طائراتها المقاتلة من طراز ميج 29 إلى الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا، واصفة الاقتراح بأنه "غير مقبول"، حسبما قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، الثلاثاء.

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