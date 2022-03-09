ماعت المصرية … على منصّة القضاء - فاطمة ناعوت

2022/03/09 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت هذا يومٌ تاريخي عظيم سيظلُّ محفورًا في مدوّنة مصر الثرية بحروفٍ مضيئة قوامُها نورٌ ومجد.



الخامس من مارس 2022.



لأول مرة في تاريخ مصر، قاضياتٌ مصريّاتٌ رفيعاتُ المقام يُشرقن كشموس على منصّات محاكم مجلس الدولة في بادرة رفيعة المستوى في "الجمهورية الجديدة" التي يُشيّدها الرئيس السيسي على قواعد الحضارة والعدالة والتقدّم والجمال.



شكرًا لله تعالى أن شهدنا هذه اللحظة البهية في تاريخ مصر.



وتحية احترام ......





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