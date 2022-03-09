 ليفربول يتخطى انتر العنيد ويتأهل لربع نهائي دوري الابطال

2022/03/09 | 09:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… ودع إنتر ميلان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم فوزه على ليفربول، بهدف دون مقابل.ولعب الفريقان في المباراة التي جمعتهما بمعقل الريدز في ملعب أنفيلد، بإياب دور ال16.وأحرز لاوتارو مارتينيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.وتأهل ليفربول للدور ربع النهائي رغم الخسارة، حيث استفاد الفريق الإنجليزي من فوزه بنتيجة (2-0) […]

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