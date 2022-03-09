الرافدين يطلق قرض ١٥٠ مليون للاطباء وذوي المهن الصحية

2022/03/09 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، عن اطلاق قروض تمويل ذوي المهن الصحية البالغة 150 مليون دينار لتمويل انشطتهم وتطوير مشاريعهم.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، انه “تقرر منح قروض 150 مليون كحد اعلى لذوي المهن الصحية من ( الاطباء – اطباء الاسنان – الاطباء البيطريين – الصيادلة – اصحاب المختبرات […]

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