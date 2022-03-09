أوامر غامضة.. ما هي احتمالات لجوء بوتين للحرب النووية؟

2022/03/09 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قوات الأسلحة النووية الاستراتيجية في حالة تأهب قصوى يوم الأحد، مما أثار مخاوف أن تؤدي الخطوة في وقت لاحق إلى نشوب حرب عالمية مدمرة، وفقا لتقرير صحيفة "إندبندنت".

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