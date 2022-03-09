أوروبا تكشف خطة

2022/03/09 | 09:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت بروكسل حلولا، للتخفيف من تأثير

ارتفاع أسعار الطاقة وخفض واردات

الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي

بمقدار الثلثين هذا العام، قبل القمة

التي من المتوقع أن تتعهد الدول السبع

والعشرون فيها "الخروج" من

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