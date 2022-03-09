التجارة: خزين الحنطة يكفي شهرا واحدا  

2022/03/09 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت وزارة التجارة ، الأربعاء، عن الشروع بتجهيز الحصة الأولى من السلة الغذائية لشهر رمضان في إطار الإجراءات الحكومية الهادفة لضبط الأسعار، فيما أكدت فيه امتلاكها خزينا من الحنطة يكفي لحين بداية موسم الحصاد في نيسان المقبل.وقال وزير التجارة علاء الجبوري في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الوزارة […]

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