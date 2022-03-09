2022/03/09 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، عن إجلاء 65 عراقياً من مدينة سومي الأوكرانية.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “سفارة جمهوريَّة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة والإدارة المحليّة في مدينة سومي، استطاعت إجلاء حوالي 60 شخصاً من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء […]

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