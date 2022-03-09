2022/03/09 | 09:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجد نجمة تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك"، كيكو غيست، السعادة واللياقة البدنية وهي في عمر يناهز الـ 72 عامًا.تشاركنا غيست نصائحها حول كيفية أن تكون نشيطًا بمثل سنها.

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