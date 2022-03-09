 ترامب: معظم دول أوروبا لن تستطيع حظر النفط والغاز الروسي

2022/03/09 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أن معظم الدول الأوروبية لن تحظر النفط والغاز الطبيعي الروسي بعد أن أعلنت إدارة بايدن قرارها بفعل ذلك.وقال ترامب في تغريدة “أكدت للتو أن معظم أوروبا لن تتماشى مع الولايات المتحدة في مقاطعة النفط والغاز الروسي”.وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة ستحظر لوحدها، وستستغلها أوروبا […]

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