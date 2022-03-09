الفقر والجهل والعنف.. ثالوث يدمر النساء - نجوى إبراهيم

2022/03/09 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجوى_إبراهيم تعد ظاهرة العنف ضد المراة انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وتشير آخر معدلات الانتشار على الصعيد العالمى أن إمراة واحدة من بين كل ثلاث نساء تعرضت إما لعنف بدنى أو عنف جنسي أو كليهما، والنساء والفتيات ذوات الإعاقة أكثر عرضة للعنف لكونهن نساء فى المقام الأول، وذوات إعاقة فى المقام الثانى, حيث تواجه الفتيات والنساء ذات الإعاقة العديد من التحديات والصعوبات التى تحول دون تمكينهن وانخراطهن فى المجتمع منها ......





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