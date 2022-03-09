عيد المرأة...كشف حساب سنوي للرجل - هند الصنعاني

2022/03/09 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هند_الصنعاني هذه الإحتفالية العالمية والسنوية، يتسابق فيها الرجال قبل النساء لتقديم التهاني والأماني للجنس اللطيف كنوع من المجاملة المفروضة عليهم وتأكيدا على انتمائهم لفئة "الفرسان النبلاء".في هذا اليوم، يظهر بعض الرجال بصورة تختلف عن صورتهم طوال السنة، ينشرون على الفيسبوك أسمى العبارات والشعارات البعيدة كل البعد عن حقيقتهم، محاولين الهروب من الإدانة التي تلاحقهم والتي تتهمهم بممارسة الظلم والقهر على ا ......





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