قراءة في كتاب الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ، للفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي - مصطفى العبد الله الكفري

2022/03/09 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_العبد_الله_الكفري عرض: الدكتور مصطفى العبد الله الكفريكتاب "الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية" من أكثر الكتب التي أثارت جدلاً في القرن العشرين، كما حورب مؤلفه الفيلسوف الفرنسي روجيه غارودي بشكل علني وفاضح في فرنسا ومن قبل الصهيونية العالمية، لأنه تجرأ على إحدى المحرمات التي رسّختها الصهيونية العالمية دون أن تسمح لأحد بمناقشتها أو فتح ملفاتها، ولا يتعلق موضوع الكتاب بالمحرقة (الهولوكوست) فقط، بل تعداه إلى دحض ......





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