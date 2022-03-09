العمل: التربية وافقت على اكمال الناجيات الايزيديات دراستهن

2022/03/09 | 09:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشفت دائرة شؤون الناجيات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الأربعاء، عن موافقة وزارة التربية على عودة الناجيات الايزيديات إلى مقاعد الدراسة.وقالت مدير عام الدائرة سراب الياس في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “وزارة التربية وافقت على طلب قدمته دائرتها بشأن استثناء الناجيات الايزيديات من شرط العمر لإكمال دراستهن بعد أن اضطررن إلى […]

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