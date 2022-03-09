2022/03/09 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعدت حركة امتداد، اليوم الأربعاء، قائد عمليات بابل بجمع تواقيع لأقالته من منصبه.وأظهر مقطع فيديو، رئيس حركة امتداد النائب علاء الركابي، وهو يخاطب قائد عمليات بابل، متعهداً بجمع تواقيع لأقالته من منصبه في حال لم يقم باعتقال من قام بإطلاق النار على المتظاهرين في بابل وحاول اغتيال الدكتور ضرغام ماجد.

ظهرت المقالة بالفيديو..



حركة امتداد تتوعد قائد عمليات بابل بالإقالة أولاً على ايرث نيوز.

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