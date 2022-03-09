إجلاء آلاف المدنيين من مدينة سومي الأوكرانية وبدء هدنة جديدة

2022/03/09 | 10:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا حيث وعدت القوات الروسية بهدنة جديدة الأربعاء بعد نحو أسبوعين من غزوها هذا البلد الذي أسفر سقوط مئات القتلى وملايين اللاجئين.

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