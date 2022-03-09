الخارجية: اجلاء 65 مواطنا عراقيا من مدينة سومي الاوكرانية

2022/03/09 | 10:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، احمد الصحاف، اليوم الاربعاء، عن اجلاء 60 شخصا وعائلة مكونة من خمسة افراد من مدينة سومي الاوكرانية.وقال الصحاف في بيان، إن “سفارة جُمهوريَّة العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجيَّة الأوكرانيَّة والإدارة المحليّة في مدينة سوميّ، استطاعت اجلاء حوالي 60 شخصاً من أبناء الجاليَّة العراقيَّة من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم […]

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