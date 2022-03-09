ليفاندوفسكي ينضم إلى قائمة رونالدو وميسي الاستثنائية

2022/03/09 | 10:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فك البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، صيامه التهديفي أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هاتريك في جولة الإياب.ووفقا لشبكة “سكواكا” للإحصائيات، فإن ليفاندوفسكي أصبح أول لاعب يصل إلى 40 هدفا بكافة البطولات هذا الموسم، بين كافة نجوم الدوريات الأوروبية.وبات ليفاندوفسكي ثالث لاعب يسجل […]

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