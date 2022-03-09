2022/03/09 | 10:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصيات نهائية تكون مساراً لإحكام السيطرة على توريد الأدوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المنافذ تقرر السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة عبر منفذ عرعر الحدودي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المنافذ تقرر السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة عبر منفذ عرعر الحدودي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).