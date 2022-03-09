الرافدين يعلن إطلاق 150 مليون دينار لذوي المهن الصحية

2022/03/09 | 10:23 - المصدر: الترا عراق

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ألترا عراق ـ فريق التحرير

اعلن مصرف الرافدين، إطلاق قروض تمويل ذوي المهن الصحية البالغة 150 مليون دينار لتمويل أنشطتهم وتطوير مشاريعهم.

وقال بيان للمصرف تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، "تقرر منح قروض 150 مليون كحد أعلى لذوي المهن الصحية من (الأطباء ـ أطباء الأسنان ـ الأطباء البيطريين ـ الصيادلة ـ أصحاب المختبرات ـ أصحاب المذاخر الطبية ـ الكيميائيون ـ والتقنيات الطبية ـ المتقاعدين من أصحاب المهن المذكورة)".

وأضاف أن "المصرف أصدر ضوابط وتعليمات القرض وفق التقسيمات المالية والتي تبدأ من 25 مليون ولغاية 50 مليون ليكون مدة تسديد القرض 5 سنوات وبضمان الماستر كارد إضافة إلى كفيل موظف مدني من دوائر الدولة موطن لدى المصرف حصرًا على أن يغطي القسط الشهري والفائدة 50 بالمئة من صافي راتبه، فضلًا عن ضمان رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف".

وتابع البيان أنّ "ما زاد عن 50 مليون ولغاية 150 مليون فيكون مدة التسديد 8 سنوات وبكفالة الماستر كارد، إضافة إلى كفيل موظف مدني من موظفي دوائر الدولة موطن لدى المصرف حصرًا على أن يغطي القسط الشهري والفائدة 50 بالمئة من صافي راتبه، إضافة إلى رهن العقار المقدم من قبل المقترض لصالح المصرف"، مبينًا أن "نسبة الفائدة 5 بالمئة".

وأشار إلى أنه "في حالة قيام المقترض بتسديد كامل مبلغ القرض السابق ولا يوجد عليه اي مؤشرات من ناحية التلكؤ بالتسديد يمنح القرض مرة ثانية ولنفس الغرض".

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