2022/03/09 | 10:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العشرات من مزارعي ديالى يتظاهرون وسط بعقوبة المعلومة/ ديالى… أعلن رئيس الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية في ديالى رعد التميمي، الاربعاء، عن انطلاق تظاهرة وسط بعقوبة بمشاركة العشرات من المزارعين.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العشرات من مزارعي ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام مبنى المحافظة وسط بعقوبة رافعين 12 مطلب رئيسي ابرزها دفع استحقاق […]

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