2022/03/09 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بتسمية عبد الخالق العزاوي رئيساً لديوان الوقف السني.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، ان “عبد الخالق مدحت مالك عبد اللطيف العزاوي تسلم رمسياً مهام رئاسة ديوان الوقف السني”.وكان رئيس مجلس الوزراء، المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي، قد وافق في وقت سابق على تكليف عبدالخالق مدحت العزاوي، بمهام رئيس […]

ظهرت المقالة رسميا..



عبد الخالق العزاوي يتسلم مهامه رئيساً لديوان الوقف السني أولاً على ايرث نيوز.

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