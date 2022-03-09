من هنا حيث 8 مارس ورود من بؤس - نعيمة البحاري

2022/03/09 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نعيمة_البحاري حين تنتقل عيناى من الشاشات، والمهرجانات، والمنشورات إلى الحياة الحية، أشعر كأنما اسافر من كوكب إلى كوب آخر.أمام الشاشات، تقرأ، او تتابع برنامج، او ندوة،..



أو أي شيء يعمل على انتاجه، وتقديمه على مختلف وسائل الإعلام، بمناسبة 8 مارس، يوحي أن حياة المرأة وسط المجتمع هادئة ووقورة، وتتمتع بمكانة متميزة في الواقع وعلى الأوراق بمحتوياتها الليبرالية والإيمانية/الفقهية.ينتشي الخيال سعادة، أ ......





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