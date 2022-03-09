جدول أعمال المرأة المصرية - فاطمة خير

2022/03/09 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_خير مارس هو الشهر الأفضل على الإطلاق لإحياء أي مطلب متعلق بالنساء، ليس لأن بقية العام هو موعد غير مناسب، ولا لأن هناك مواعيد محددة للمطالبة بتغيير الأوضاع للأفضل؛ لكن ببساطة لأن شهر مارس هو الموعد السنوي لتسليط الضوء على قضايا النساء في العالم أجمع ، فالثامن من مارس هو يوم المرأة العالمي، وللمصادفة السادس عشر منه هو يوم المرأة المصرية، ثم يتصادف أن نحتفل بعيد الأم في الواحد والعشرين منه حيث موعد انطلا ......





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