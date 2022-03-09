اعلان استنفار امني في بساتين” عبارة ديالى”

2022/03/09 | 10:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أفاد مصدر امني مطلع، الاربعاء، باعلان حالة الاستنفار في بساتين عبارة ديالى عقب استشهاد عنصر بالاستخبارات باعتداء ارهابي.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الاجهزة الامنية اعلنت حالة الاستنفار في بساتين ناحية العبارة(18كم شمال شرق بعقوبة) عقب استشهاد عنصر في استخبارات الشرطة باعتداء ارهابي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس”.واضاف المصدر،ان” […]

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