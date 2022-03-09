المنافذ تسمح بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة عبر عرعر

2022/03/09 | 10:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن السماح بدخول الأدوية والمستلزمات الطيبة عبر منفذ عرعر الحدودي.وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي حضر إجتماع لجنة الامر الديواني (6) لسنة 2019، وتم أتخاذ العديد من القرارات وكان أهمها هو أعتماد منفذ عرعر الحدودي من ضمن المنافذ […]

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